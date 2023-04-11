Армения и Турция достигли договоренности об открытии армяно-турецкой границы в начале лета для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в НС сказал вице-спикер НС Армении Рубен Рубинян.

“Есть договоренность, что сухопутная граница должна быть открыта для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами в начале лета. Армянская сторона работает над оснащением КПП Маргара. Ведется работа по подготовке к реализации указанных мероприятий. Турецкая сторона сообщает, что также готовится к этому. Во всяком случае, заявлений о том, что договоренности не в силе, не было”, — сказал Рубинян.