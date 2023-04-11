Национальное Собрание Армении отложило обсуждение вопросов, включенных в повестку дня; заседание продолжится 12 апреля. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе заседания НС заявил заместитель председателя НС Акоп Аршакян.

Вице-спикер НС предложил продолжить обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания НС, 12 апреля с учетом напряженной ситуации на границе в результате провокационных действий вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, что 11 апреля в районе 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех. В районе 17:30 в том же направлении подразделения ВС Азербайджана использовали миномётные средства. Подразделения ВС Армении предпринимают необходимые оборонительные меры.