В ходе азербайджанской провокации в приграничном районе села Тех, по данным армянских СМИ, военнослужащие ВС Армении понесли три потери.

Как сообщает Арменпресс, такую ​​же информацию в беседе со СМИ дала депутат фракции НС Анна Григорян.

Согласно армянским источникам, потери азербайджанской стороны составляют четыре человека.

Напомним, что Азербайджанские ВС продолжают провокацию. В районе 17:30 в том же направлении подразделения ВС Азербайджана использовали миномётные средства.

Подразделения ВС Армении предпринимают необходимые оборонительные меры.

Как сообщали ранее, 11 апреля в районе 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех.