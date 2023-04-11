Министр обороны Армении Сурен Папикян прервал рабочий визит в Брюссель и возвращается в Армению.

Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

Вопрос: Известно, что министр обороны Армении Сурен Папикян в эти дни с рабочим визитом находится в Брюсселе. Продолжает ли министр встречи, принимая во внимание тот факт, что 11 апреля подразделения ВС Азербайджана совершили очередное посягательство на суверенную территорию Республики Армения, в результате которого с армянской стороны есть жертвы и раненые?

Ответ: Министр обороны прервал свой рабочий визит и возвращается в Армению.

10 апреля делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном с рабочим визитом отбыла в Брюссель.

Напомним, что 11 апреля в районе 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех. В районе 17:30 в том же направлении подразделения ВС Азербайджана использовали миномётные средства. Подразделения ВС Армении предпринимают необходимые оборонительные меры.

В 19:35 МО Армении сообщило, что ситуация на передовой относительно стабилизировалась.

В результате азербайджанской провокации с армянской стороны 4 погибших и 6 раненых.