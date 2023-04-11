Министерство иностранных дел Республики Армения призывает международное сообщество и всех партнеров, заинтересованных в мире и стабильности в регионе, посредством адресных заявлений и четких шагов осудить агрессивные действия Азербайджана и предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации со стороны последнего.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в официальном заявлении МИД Армении, которое приводим полностью:

“11 апреля, около 16:00, на территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области, группа военнослужащих вооруженных сил Азербайджана под предлогом уточнения пограничных пунктов подошла к военнослужащим вооруженных сил Республики Армения, спровоцировала и открылa огонь из огнестрельного, a затем и другого оружия различного калибра в направлении армянских военнослужащих и позиций ВС. Военнослужащие ВС Республики Армения предприняли ответные действия и защитили суверенную территорию Республики Армения. Есть жертвы и раненые.

Эти агрессивные действия азербайджанской стороны были осуществлены вопреки готовности решить текущие вопросы на местах путем конструктивных переговоров, ранее выраженной армянской стороной.

Осуществленная провокация является очередным посягательством Азербайджана против территориальной целостности Республики Армения. Эта политика Азербайджана не является новой, это продолжение совершенных в мае и ноября 2021 г., а также в сентябре 2022 г. нападений на Республику Армения, в результате которых Азербайджан оккупировал суверенные территории Республики Армения.

Следует отметить, что применение силы и угроза применения силы являются неотъемлемой частью политики Азербайджана и нацелены на существенную дестабилизацию ситуации в регионе и подрыв усилий партнеров-посредников по продолжению мирных переговоров.

Призываем международное сообщество и всех партнеров, заинтересованных в мире и стабильности в регионе, посредством адресных заявлений и четких шагов осудить агрессивные действия Азербайджана и предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации со стороны последнего”.