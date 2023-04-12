Министерство обороны Республики Армения представило подробности о состоянии здоровья военнослужащих, получивших ранения в результате азербайджанской провокации, совершенной 11 апреля.

«Состояние троих из 6 раненых военнослужащих, оценивается как удовлетворительное, остальных троих — как средней тяжести, как тяжелое и крайне тяжелое.

По состоянию на 00:50 ситуация на передовой относительно стабильна.

В случае любого изменения ситуации Министерство обороны выступит с заявлением», — говорится в сообщении Минобороны.