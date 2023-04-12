В течение ночи со стороны Азербайджана не было существенных нарушений режима прекращения огня.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении, отмечая, что по состоянию на 08:00 ситуация на линии соприкосновения остается относительно стабильной.

«В результате азербайджанской провокации 11 апреля с армянской стороны нет позиционных потерь.

В данный момент в состоянии здоровья военнослужащих, получивших ранения в результате азербайджанской провокации 11 апреля, изменений нет. Состояние троих из 6 раненых военнослужащих, оценивается как удовлетворительное, остальных троих — как средней тяжести, как тяжелое и крайне тяжелое.

В случае любого изменения ситуации Министерство обороны выступит с заявлением», — говорится в сообщении Минобороны.