Члены сборной Армении по спортивной гимнастике с успехом выступают на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», в турецком городе Анталья стартовал чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Лидер сборной Армении, чемпион мира Артур Давтян вышел в финал в многоборье, в упражнениях на коне и в опорных прыжках.

На кольцах за медали поборются Артур Аветисян и Ваагн Давтян. Из членов команды лишь Гагик Хачикян не смог преодолеть квалификационный барьер многоборья.

Финал чемпионата Европы состоится 15-16 апреля.

Сборную Армении сопровождают тренеры Сос Саркисян и Айк Назарян. Главный тренер сборной Армении Акоп Серобян и тренер Артур Гюрджинян в составе судей.