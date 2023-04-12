Армянские и грузинские бизнесмены отныне будут иметь больше возможностей для установления новых партнерских отношений, что поспособствует расширению деловых связей, реализации совместных армяно-грузинских бизнес-проектов и формированию более сильной экономики. Таков был лейтмотив армяно-грузинского бизнес-форума, состоявшегося на прошлой неделе в столице Грузии — Тбилиси.

Основной акцент, как и предполагал формат мероприятия, был поставлен на активизации бизнес-контактов армянских и грузинских предпринимателей. Присутствующий на форуме министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян сразу заявил, что экономическая составляющая занимает важное место в армяно-грузинских отношениях. И добавил: законодательство Армении предусматривает равный режим для всех предпринимателей, в том числе для иностранцев.

О важности проведения армяно-грузинского бизнес-форума в контексте укрепления экономических связей между странами говорил и вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в ходе обсуждений перспектив двустороннего сотрудничества в сферах авиации, транспорта и энергетики. Сославшись на многочисленность участников мероприятия, он выразил уверенность, что по итогам форума будут зарегистрированы эффективные результаты.

В форуме также приняли участие свыше 60-ти армянских бизнесменов из Союза предпринимателей «Манташянц». Судя по всему, мероприятие было довольно эффективным для армянских бизнесменов, учитывая то, как заявили нам в пресс-службе Союза, что «помимо новых знакомств, они получили необходимую информацию обо всех возможностях, которые могут способствовать привлечению иностранных инвесторов для ведения прибыльной предпринимательской деятельности в Армении».

Более конкретно своими впечатлениями поделился председатель Союза предпринимателей «Манташянц» Ваграм Миракян, отметив, что в ходе форума были представлены преимущества Грузии для армянских бизнесменов и преимущества Армении для грузинских бизнесменов с точки зрения реализации бизнес-процесса. «Организация государством мероприятий в таком формате очень важна для всех армянских бизнесменов, которые хотят выйти на грузинский рынок. К тому же, это очень хорошая возможность ознакомиться с грузинским рынком и наладить новые деловые связи», — пояснил глава Союза.

На вопрос, будет ли Союз, имеющий уже филиалы в девяти городах мира, открывать свое представительство также и в Грузии, В.Миракян ответил утвердительно, уточнив, что в скором времени планируется открытие филиала и на родине самого А.Манташянца.

«Общение с армянскими предпринимателями во время этого бизнес-форума убедило нас в том, что открытие филиала в Грузии в ближайшем будущем просто неизбежно», — сказал он.

К слову, Союз предпринимателей «Манташянц» по праву считается на сегодня самым большим армянским предпринимательским сообществом, в котором насчитывается более 350 бизнесменов армянского происхождения. Из них на долю армянских резидентов приходится свыше половины. Последние в основном являются представителями среднего и крупного бизнеса Армении. Плюс, членами Союза могут стать представители топ-менеджмента компаний, под руководством которых более 50-ти сотрудников.

Если говорить об уже задействованных филиалах этой предпринимательской сети, то их немало: от Еревана, Гюмри и Арцаха до Москвы, Краснодара, Лос-Анджелеса, Дубая и Гамбурга. В планах на текущий год — открыть представительств в Лондоне, Тегеране, Афинах, Париже, плюс в Сюнике и Тавуше, расширив тем самым предпринимательскую сеть.

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Ключевой же целью Союза является расширение и охват до 2025 года более 50 офисов по всему миру с участием порядка четырех тысяч предпринимателей армянского происхождения. Ведь, чем больше бизнес-сообщество, тем легче ему решать те или иные задачи. В этом смысле, как отмечают в самом Союзе, армянский бизнесмен во всем мире должен быть уверен, что он может стать гораздо более сильным и эффективным, поскольку есть большая сеть, в рамках которой он может работать, развиваться и усиливать свои позиции, способствуя тем самым росту показателей экономики Армении и ее развитию в целом.