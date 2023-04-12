Армения не считает реалистичным установление долгосрочного мира и стабильности в регионе без решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Соны Казарян.

Министр иностранных дел Армении еще раз подтвердил позицию армянской стороны: в рамках международного механизма диалога Баку-Степанакерт необходимо рассмотреть и найти решения в связи с правами и безопасностью народа Нагорного Карабаха и связанными с ними вопросами.

“Конечно, очевидно, что эта группа проблем является частью большого процесса армяно-азербайджанского урегулирования. Мы не считаем реалистичным окончательное урегулирование, установление долгосрочного мира и стабильности в регионе без решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха”, — сказал Мирзоян.