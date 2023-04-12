Евросоюз осудил столкновение, произошедшие 11 апреля в селе Тех на армяно-азербайджанской границе, в результате которого с обеих сторон есть погибшие и раненые.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в распространенном заявлении дипломатической службы ЕС.

«Этот инцидент еще раз подчеркивает, что при отсутствии демаркированной границы необходимо соблюдать границу 1991 года, силы каждой стороны должны быть отведены от этой линии на безопасные расстояния для предотвращения повторения инцидентов», — заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Масрали.

Дипломат добавила, что сторонам следует активизировать переговоры по демаркации границы.

«Предыдущие обязательства должны соблюдаться, в том числе обязательства, взятые в Праге в октябре 2022 года в отношении взаимного признания территориальной целостности в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. ЕС также призывает к активизации переговоров по демаркации границы и готов поддержать этот процесс», — говорится в заявлении.

Европейский Союз вновь призвал к сдержанности и к мирному разрешению споров.

«ЕС продолжает поддерживать эти усилия, в том числе и на самом высоком уровне, также и посредством направления миссии ЕС в Армению», — говорится в заявлении ЕС.