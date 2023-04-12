Премьер-министр Никол Пашинян представил подробности дела о появлении в Армении двух военнослужащих ВС Азербайджана.

«В результате следственных действий было выявлено, что военнослужащий азербайджанской армии вместе со своим сослуживцем просто сбежал из своих позиций из-за того, что подверглись давлению и унижению со стороны других сослуживцев.

Совсем не факт, что он хочет вернуться в Азербайджан, потому что по международно принятым обязательствам, если человек в таких ситуациях не хочет возвращаться, мы не можем его просто силой вернуть.

По имеющейся у нас информации, второй военнослужащий, которого до сих пор разыскивают, вскоре после пересечения границы сказал, что сожалеет об этом и хочет вернуться», — как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал Пашинян.

10 апреля с 01:00 до 02:00 на территории Армении был обнаружен и задержан военнослужащий ВС Азербайджана. По его словам, с ним был еще один военнослужащий, который до сих пор не обнаружен, поиски продолжаются.