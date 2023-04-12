Представители миссии наблюдателей Европейского Союза, дислоцированные в Армении, не находились в указанном районе во время нападения Азербайджана на армянских военнослужащих, проводивших инженерные работы в районе села Тех. Мониторинг в данном районе они проводили утром 11 апреля, когда обстрел еще не было.

«Арменпресс» направил запрос в пресс-службу ЕС, поинтересовавшись, уведомила ли наблюдательная миссия ЕС в Армении ЕС о провокации Азербайджана, имевшей место 11 апреля, и какова реакция руководства ЕС на эту провокационную акцию, подрывает ли она усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

Пресс-служба дипломатической службы ЕС ответила:

«Миссия ЕС в Армении в рамках своего мандата осуществляла периодическое патрулирование на участке сел Тех и Корнидзор утром 11 апреля. Однако их не было в том районе, когда произошел инцидент. Поздним вечером они узнали о стрельбе от властей Армении».