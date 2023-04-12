Всегда были предложения от заинтересованных в стабильности и мире в регионе партнеров организовать встречи между армянской и азербайджанской сторонами, такие предложения есть и сейчас, и в ближайшее время встречи состоятся.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Соны Казарян относительно заявления главы МИД Азербайджана о том, что якобы международные партнеры оказывают на Армению давление, чтобы вернуть ее за стол переговор.

“Мы отложили нашу последнюю запланированную встречу, которая должна была состояться в Москве в конце прошлого года. И произошло это из-за ситуации, которая сложилась в результате незаконного блокирования Лачинского коридора. Слово «отложили» является здесь ключевым. И сейчас мы готовы возобновить встречи и обсуждения”, — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел подчеркнул, что даже в условиях, когда встреча была отложена, переговорный процесс не прерывался. После этого армянская и азербайджанская стороны уже несколько раз обменивались предложениями по проекту мирного соглашения, велись прямые или опосредованные обсуждения.

“И сейчас да, различные партнеры, партнеры-посредники, партнеры, заинтересованные в стабильности и мире в регионе, неоднократно предлагали вновь организовать наши встречи. На данный у нас есть предложения о проведении этих встреч. И в ближайшее время, да, такие встречи состоятся”, — заверил Мирзоян.