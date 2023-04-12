11 апреля, во время очередной провокации со стороны азербайджанских сил, представителей дислоцированной в Армении гражданской миссии Европейского союза не было на месте происшествия, но они сделали свои наблюдения, у них есть свой отчетный механизм, они отчитываются перед дипломатической службой ЕС в Брюсселе.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Депутат Эдуард Агаджанян поинтересовался, находились ли провокационные действия Азербайджана 11 апреля в поле зрения миссии гражданских наблюдателей ЕС, имели ли они возможность зафиксировать эти провокации.

“Безусловно, посредническая миссия ЕС была проинформирована о произошедшей вчера провокации и обстреле азербайджанской стороной солдат и позиций ВС Армении из различного оружия. Сегодня пресс-служба ЕС уже подтвердила, что армянская сторона проинформировала их о продолжающихся агрессивных действиях и перестрелке. Они также отметили, что в тот момент их там не было, но они сделали свои наблюдения, у них есть свой механизм отчетности, они отчитываются перед дипломатической службой ЕС в Брюсселе, а не публично”, — сказал Мирзоян.

Армянская сторона пока не располагает информацией о том, что представлено в этом докладе.

Агаджанян поинтересовался, есть ли возможность быстрой реакции ЕС в случае подобных провокаций. Мирзоян ответил, что, естественно, в таких ситуациях Армения немедленно информирует всех международных партнеров, в том числе ЕС, страны-члены ЕС. Армения также ожидает и просит их быстрого ответа.

Накануне МИД также выступил с заявлением, в последней части которого вновь обратил внимание всех партнеров на ситуацию и призвал их сделать адресные заявления с осуждением агрессивных действий Азербайджана и принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации.