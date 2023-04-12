Азербайджан примет участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване в составе 4 спортсменов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

В первенстве, стартующем 15 апреля в Ереване, примут участие Иса Рустамов (67 кг), Омар Джоводов (73 кг), Али Шукурлу (102 кг), и Назилия Исмаилова (49 кг).

С 15 по 23 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Столь масштабный турнир в Ереване проводится впервые в истории независимой Армении. Чемпионат Европы является рейтинговым для XXXIII летних Олимпийских игр в Париже 2024 годa. В чемпионате примут участие более 500 спортсменов примерно из 40 стран. Общее количество членов делегаций превысит 1000 человек. Официальная церемония открытия чемпионата состоится 14 апреля.