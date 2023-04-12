Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия прилагает усилия для прекращения блокирования Лачинского коридора.

В ходе брифинга с журналистами Захарова отметила, что Минобороны РФ, командование миротворческих сил в сотрудничестве с МИД РФ прилагают соответствующие усилия в этом направлении.

«Наши армянские и азербайджанские партнеры получили подробные предложения по этому вопросу. Миротворцы на месте решают вопросы снабжения карабахцев продовольствием и товарами первой необходимости. Ежедневно ввозятся десятки тонн гуманитарных грузов, и мы ждем скорейшего разрешения ситуации, чтобы нормализовать двусторонние армяно-азербайджанские отношения на основе Трехсторонних договоренностей на высоком уровне», — сказала Захарова.

Дипломат коснулась и визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию, в ходе которого обсуждались вопросы урегулирования армяно-турецких отношений и восстановления региональных коммуникаций. Она не стала раскрывать детали, поскольку процесс еще не завершен. Однако Захарова уверена, что урегулирование армяно-турецких отношений будет способствовать установлению стабильности в регионе.

«Мы поддерживаем восстановление основанного на взаимном уважении диалога между Ереваном и Анкарой. Как вы помните, он был запущен при нашем непосредственном посредничестве в январе 2022 года. Уверены, что такое, можно сказать, «потепление» будет способствовать оздоровлению общей ситуации на Южном Кавказе, внесет заметный вклад в установление долгосрочной стабильности в регионе», — сказал он.

Захарова подчеркнула, что Москва готова и в будущем оказывать необходимую поддержку.