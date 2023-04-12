Указом президента Республики Армения Арман Маралчян освобожден от должности командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности.
Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
Указом президента Республики Армения Арман Маралчян освобожден от должности командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности.
Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
Евросоюз осудил столкновение, произошедшие 11 апреля в селе Тех на армяно-азербайджанской границе, в результате которого с обеих сторон есть погибшие...
Согласно протоколу №16 Европейской конвенции «О защите прав и основных свобод человека» высшие судебные инстанции государства имеют возможность обратиться в...
7 апреля 2023 год в столице Грузии Тбилиси “Айпост” подписал меморандум о сотрудничестве с “Почтой Грузии”. «Арменпресс» передает об этом,...
Газета «Республика Армения» издаётся армянским Государственным информационным агентством «Арменпресс».
© 2021 Газета «Республика Армения». Адрес: Армения, г. Ереван, 0024, пр. Аршакуняц 4, 9-ый этаж, газета "Республика Армения", Главный редактор: Арарат Петросян, Тел.: +374 10 545700, Эл. почта: [email protected]