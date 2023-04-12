13 апреля в Национальном собрании Армении состоится закрытое обсуждение ситуации и обстановки безопасности, создавшейся в результате азербайджанской агрессии в районе села Тех, в котором примут участие представители Вооруженных сил и других соответствующих ведомств.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании сообщил вице-спикер НС Рубен Рубинян.

«Вы помните, что сегодня утром секретарь фракции «Айастан» Арцвик Минасян предложил организовать закрытое обсуждение вчерашних событий и обстановки безопасности в целом, пригласив представителей соответствующих ведомств.

Хочу сообщить, что мы организовали это обсуждение. Оно состоится завтра, в формате закрытого заседания комиссии по обороне и безопасности, в котором смогут принять участие все депутаты. О времени сообщим дополнительно», — сказал Рубинян.