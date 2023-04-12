Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что вопрос Нагорного Карабаха следует рассматривать в двух направлениях: до Мадридских принципов и после них. До этих принципов позиция армянских сторон заключалась в том, что Нагорный Карабах никогда не входил в состав Азербайджана и осуществил свое право на самоопределение в контексте распада Советского Союза.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата Арусяк Джулакян.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо фундаментально изучить ту концепцию, в рамках которой представлялась нагорно-карабахская проблема в годы нашей независимости. По его словам, есть две части: до Мадридских принципов и после Мадридских принципов.

“До Мадридских принципов позиция армянских сторон заключалась в том, что Нагорный Карабах никогда не входил в состав независимого Азербайджана и осуществил свое право на самоопределение в контексте распада Союза Советских Социалистических Республик. И, как и другие субъекты СССР, реализуя право на самоопределение, которое, кстати, тоже зафиксировано в Алматинской декларации, [Нагорный Карабах] обрел независимость. Следовательно, он не входил в состав Азербайджана, а стал независимым от Советского Союза.

В 2007 при переходе власти, когда Серж Саргсян был премьер-министром, а Роберт Кочарян – президентом, появились Мадридские принципы, где подчеркивался как принцип территориальной целостности, так и право на самоопределение. Было зафиксировано, что статус Нагорного Карабаха должен быть уточнен каким-то механизмом, и механизм уточнения этого статуса должен быть согласован с Азербайджаном”, — сказал Пашинян.

По его словам, в результате произошло серьезное концептуальное изменение, если позиция армянских сторон до Мадридских принципов заключалась в том, что Нагорный Карабах никогда не был частью Азербайджана и не является ею сейчас, поэтому может и не быть необходимости договариваться о будущем статусе, то по Мадридским принципам фиксируется, что с Азербайджаном должна быть достигнута договоренность относительно статуса Нагорного Карабаха. По словам Пашиняна, автором проекта этих принципов, по некоторым достоверным данным, была армянская сторона.

“Вся эта концепция была разрушена и появилась ​​следующая [концепция]: вопрос, механизмы будущего статуса Нагорного Карабаха должны быть согласованы с Азербайджаном. Возникает вопрос: если они не считают Нагорный Карабах частью Азербайджана, то почему вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен согласовываться с Азербайджаном? И вот здесь уже самоопределение поменяло исходную точку реализации права на самоопределение, исходная точка была перенесена из одного пункта в другой. До Мадридских принципов этой исходной точкой был СССР. После Мадридских принципов исходной точкой стал Азербайджан, и именно в рамках Мадридских принципов. Поэтому эта логика, которую они выдвигают, если перевести [с дипломатического языка] означает, что Нагорный Карабах «является» или «должен быть» частью Азербайджана, чтобы затем самоопределиться. Иначе от кого или чего он самоопределяется?” — сказал Пашинян.

Премьер-министр посчитал самым большим упущением правительства то, что они не представили все это с 2018 года, не объяснили народу.

По словам премьер-министра, Нагорный Карабах был оставлен вне рамок переговоров, и Армения пошла реализовывать право Нагорного Карабаха на самоопределение. Пашинян подчеркнул, что самоопределение должно подразумевать, что Нагорный Карабах должен был находиться за переговорным столом, так как это не решение кого-либо, это самоопределение.

“Когда Армения пошла и сказала, что будет защищать право Карабаха на самоопределение, то она, по сути, сказала: если это самоопределение, то Нагорный Карабах должен быть спикером, если же говорит кто-то иной, то это уже территориальный спор, территориальное требование. И вся суть проблемы Нагорного Карабаха была деформирована. Если исходной точкой самоопределения был СССР, то после Мадридских принципов, в результате «гениальной» дипломатии армянской стороны, исходной точкой самоопределения Нагорного Карабаха стал Азербайджан. И тем самым по Мадридским принципам Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Мы можем перешагнуть через этот факт, увиливать, но сегодня мы пожинаем его плоды”, — сказал Пашинян.

Он посчитал ошибкой своего правительства то, что они не представили всю ситуацию народу в 2018 году. “Мы думали, что каким-то образом можно выбраться из этой ловушки или, по крайней мере, наш долг внести свой вклад в то, чтобы выбраться из этой ловушки. Но поскольку ловушка была согласована на международном уровне, мы не смогли этого сделать”, — подчеркнул премьер-министр.