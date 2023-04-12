Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что действия азербайджанской стороны в районе села Тех, сценарий провокации были спрогнозированы, конкретным лицам были даны конкретные задания, однако их выполнение провалилось.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании

Премьер-министр отметил, что бывают ситуации, которые невозможно предсказать. Но эта конкретная ситуация является одним из тех случаев, которые были спрогнозированы. Премьер-министр проводил совещания на эту тему, давал конкретные поручения, ставил задачи.

“Однако, по моей оценке, того, что произошло, не должно было произойти. И по крайней мере для меня ясно, что и здесь мы должны исследовать и расследовать, что произошло и почему это произошло именно так. Для меня нет второго мнения на счет того, что поведение и деятельность Азербайджана было вероломным. Но мы и не могли надеяться на иное. Такой сценарий также был предсказан. И в рамках этого сценария перед конкретными лицами были поставлены конкретные задачи. И эти выполнение этих задач провалилось. И, конечно, за этим должны последовать определенные административные последствия, но нам также необходимо более глубоко изучить и понять, почему все так сложилось”, — сказал Пашинян.

11 апреля около 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводившим инженерные работы в направлении села Тех. Армянская сторона прибегла к ответным действиям. В результате азербайджанской провокации 11 апреля с армянской стороны погибли 4 и получили ранения 6 военнослужащих. В результате азербайджанской провокации армянская сторона не имеет позиционных потерь. В течение ночи существенных нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано не было.