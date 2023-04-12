Позиция Армении в отношении ОДКБ четкая, публичная, прозрачная, легитимная и обоснованная.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос депутата Сисака Габриеляна.

Пашинян подчеркнул, что не согласен с утверждениями прежних властей Армении о том, что армяно-российские отношения ухудшились при нынешнем правительстве.

“Чем они ухудшились, если речь идет об ухудшении? Хочу напомнить, что именно при предыдущих властях Россия впервые подписала многомиллиардный оружейный контракт с Азербайджаном. Если они сохраняли хорошие отношения, так что же они такого сделали, что наш стратегический союзник в 2011 или 2012 году впервые подписал многомиллиардную сделку по продаже оружия Азербайджану, в то же время ограничив поставки оружия в Армению?” — сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что узнал об этом из письма, написанного Сержем Саргсяном в 2016 году, которое очень хорошо сохранилось в архиве под грифом “совершенно секретно”.

Касаясь критики о том, что действующее правительство создало проблемы, связанные с ОДКБ, Пашинян сказал, что самой большой проблемой, связанной с ОДКБ, было вышесказанное.

“Думаю, вы видите динамику армяно-российских отношений и видите существующие проблемы. Нам никогда не скрывали никаких нюансов, да и скрывать их неправильно. Наша позиция в отношении ОДКБ ясная, публичная, прозрачная и, на мой взгляд, легитимная и обоснованная”, — сказал Пашинян.