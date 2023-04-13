Собеседница «РА» — Маргарита Карамян, исполнительный директор общественной организации «Верадарц депи Дизак» («Возвращение в Дизак»).

— Мы взяли за основу именно Дизак, а не Гадрут, потому что земли, которые Азербайджан называл своими историческими, на самом деле были историческими землями Дизакского меликства и простирались на территориях, которые были у нас до 2016 г. Это долина Аракса и т.д.

Я занимаюсь в основном политико-правовыми вопросами беженцев, оказавшихся на территории Армении или в самом Арцахе, которые вернулись потом уже. Это беженцы из Гадрутского, Шушинского, Кашатагского, Карвачарского, некоторых сел Мартакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Были там и беженцы из Баку, Сумгаита, которые фактически стали двойными беженцами. Из Талиша.

Мы создали нашу организацию в декабре 2020 г. после того, как оказались на территории Армении. Будучи поначалу разрознены, независимо друг от друга создали 3 организации, связанные с Гадрутом — «Верадарц депи Дизак», «Во имя Гадрута» и «Деоккупация Гадрута». Последняя больше занималась социально-культурными вопросами, «Во имя Гадрута» — социально-экономическими проблемами беженцев — квартиры, выплаты, пособия и т.д. Я остановилась на чисто политико-правовых вопросах.

— И с какими проблемами столкнулись?

— По конвенциям ООН мы считаемся людьми, приближенными к беженцам. Но мы не можем получить конкретный статус беженцев или внутренне перемещенных лиц. Это пошло от правовой каши между Арменией и Арцахом. В начале 2000-х все жители Арцаха получили армянские паспорта, но с определенным кодом. Ныне оказалось, что этот паспорт лишает нас всех прав. Мы имеем армянский паспорт, но не имеем гражданства Армении, поэтому не можем быть беженцами. Если мы беженцы, мы должны были из одной республики переместиться в другую, в Армению, границы которой признаны международным сообществом. А ВПЛ мы не можем быть, потому что в законодательстве Армении нет такого пункта.

После событий 12-14 сентября 2022 г. появилось около 7,5 тысяч беженцев из Джермука и Вардениса. Они получили практически статус ВПЛ. Но мы опять оказались в воздухе, не подошли ни под ту категорию, ни под эту.

Корни проблемы лежат в политической ошибке 1990 г. В 1989 г. было совместное решение парламентов Арцаха и Армении о воссоединении, т.е. все граждане Арцаха получали гражданство Армении, могли пользоваться всеми правами граждан РА, в т.ч. участия в выборах и т.д. В парламенте Армении были 12 мест для представителей Арцаха, из коих два, кстати, для азербайджанцев.

Но в 1990 г. Армения провела референдум о независимости без участия арцахцев. Кстати, в Декларации о независимости Армении было отмечено, что независимая Республика Армения создается на территории бывшей Советской Армении плюс НКР. В свою очередь, НКР была создана на основе НКАО плюс Шаумянский район и Геташенский подрайон.

Лишение же нас всех — и шаумянцев, и геташенцев, и жителей НКАО, — права принять участия в этом референдуме привело к тому, что шаумянцы и геташенцы были депортированы Азербайджаном с применением военной силы.

Вторая ошибка в том, что шаумянцев и геташенцев не смогли оставить в Карабахе, чтобы они могли вместе с остальными жителями НКАО бороться…

Фактически, Армения и Арцах потеряли очень большой человеческий ресурс, который в дальнейшем мог бы нас освободить от очень многих проблем — все территории, которые мы в 1990-х освободили, можно было представить международному сообществу как ресурс для территориальной компенсации армянским беженцам, изгнанным с территории Аз.ССР., плюс Шаумян и Геташен.

А с нашим выходом из Арцаха эта проблема обросла еще и тем, что Армения на протяжении 30 лет не имела стратегии по беженцам, вопрос беженцев вообще никак не уместился в государственную стратегию Армении. Это привело к тому, что сегодня не только переселенцы из Арцаха, а вообще все население Арцаха оказалось повисшим в воздухе. Потому что, если даже люди живут в Арцахе, они практически не имеют гражданства, не имеют никаких прав и никакой возможности бороться на международной арене за свои права и за свое право вообще жить на своей земле, в государстве, которое они сами создали и потом его отстояли.

Люди прошли через три войны. Но этого оказалось недостаточно. Нужно еще и дипломатию вести. Если дипломатия не может обойтись без военной силы, так же военная сила не может обойтись без дипломатии. Это стало очевидно в 2020 г.

— Сколько в Гадруте жило человек?

— В 2020 г. из Гадрута выехали практически все 13,5 тысяч человек. 23 человека остались. Это были в основном люди с психическими отклонениями, прикованные к постели инвалиды, старики, которые просто не захотели уезжать из своих домов. Все они было зверски убиты: 6 человек были обезглавлены. 15 человек, из коих 4 женщины и двое детей, числятся без вести пропавшими. Это и внесудебная казнь на центральной площади Гадрута. Еще одного 42-летнего мужчину замучили. Через 2 месяца нашли его труп, на поле трактор работал, а часть трупа вышла на поверхность… МЧСники его вытащили, привезли, он был в страшном состоянии. Трое моих соседей были убиты и похоронены в одной яме прямо во дворе.

Азербайджанцы все эти зверства снимали на видео и выставляли, откуда мы и узнали, что там произошло. Страшные истории…

При всем том, что мы живем в ХХI веке, методы избавления от армян у турок никогда не менялись. Все, что произошло в 1915 г., через 100 лет повторилось в Гадруте.

— Организация «Во имя Гадрута» периодически проводит акции перед офисами международных организаций в Армении — ЕС, УВКБ ООН. Что им отвечают?

— Пару писем они передали и получили ответ, что по Конвенции ООН мы являемся людьми, которые по статусу подходят под беженцев, но статус беженцев они не могут нам предоставить, пока к ним не обратится правительство Армении. То же самое, кстати, было и с армянскими беженцами из Азербайджана. В один момент беженцам из Азербайджана, может быть, даже шаумянцам и геташенцам дали статус беженцев, но потом людям сказали: мол, оставьте это все, берите армянские паспорта и живите. Т.е. вопрос беженцев постоянно снимался с повестки дня. То же самое сейчас, видимо, хотят сделать с нами. О Гадруте практически не говорят в СМИ, нам практически не предоставляют эфир, акции, если и снимают, то представляют как борьбу людей за какие-то социальные льготы. На самом деле это не так. Мы ведем политико-правовую и экономическую борьбу. Мы всегда ставим все вопросы в комплексе, отмечая, что наши проблемы — это не гуманитарные проблемы, а политические.

— Часть гадрутцев осела в Арцахе, но большинство поселились в Армении…

— Практически все перебрались в Армению с самого начала, в 2020 г. ведь и Степанакерт был эвакуирован. Уже после окончания войны, когда власти Арцаха позвали уехавших вернуться, около 4 тысяч гадрутцев вернулись в Арцах. Но и там тяжело. Гадрутцы даже шутят: «Мы платим 100-150 тысяч драмов (за аренду – Г.М.), чтобы жить в блокаде». Жильем их не могли там обеспечить, не было никакого жилого фонда. Практически основная часть гадрутцев живет в Степанакерте, но многие уехали в районы, чтобы снова заняться сельским хозяйством и создать условия для жизни. Та же картина в Армении. Мизерные пособия для оплаты арены жилья недостаточны, надо еще что-то добавить к этому, чтобы суметь оплачивать съемное жилье, а зимой еще и коммунальные.

Еще около 2,5-3 тысяч просто покинули страну, в основном в Россию, но в последнее время многие уезжают в Европу или Америку. Мы даже не можем и проследить этот процесс.

— С шушинцами та же история?

— Шушинцы тоже создали организации. Мы договорились друг с другом, что во всяком случае внешнеполитические вопросы будем решать сообща. Мы тесно контактируем и с шушинцами, и с кашатагцами, и с карвачарцами. Основная масса карвачарцев тоже переехала в Арцах. Но тем не менее все письма, которые высылаются в международные организации, посольства и т.д., вообще внешняя политика, встречи с представителями мы стараемся представляться все вместе.

— С представителями каких международных структур вы встречались? Есть результаты?

— В Армении мы в основном побывали в посольствах США, Франции. Там нас выслушали…

— А в российском?

— В посольстве России нам не отвечают на письма, не принимают, несколько акций было у посольства РФ, никто даже не вышел. В других посольствах хотя бы выходят, спрашивают, в чем дело, берут письма… В посольстве США мы были пару раз, представляли все наши правовые вопросы, говорили, что США как сопредседатель МГ ОБСЕ должны быть очень активны в этом вопросе. Мы им говорим, что понимаем, что цель США — выдворить Россию с Кавказа, но мы оказываемся жертвами этой политики. С самого начала это вообще не принималось во внимание, но когда мы уже подняли шум, что вы фактически ведете нас к новому геноциду, каким-то образом стало что-то меняться. Появился интерес к Армении, к Арцаху. О нас стали говорить на международных площадках.

Но все упирается в то, что, когда мы рассказываем про антиармянскую политику Азербайджана, они на нас удивленно смотрят и спрашивают: «А где вы были 30 лет? Почему об этом не говорилось? Почему в международных инстанциях нет всех этих данных? Почему эти проблемы не ставятся в международных судах?». Пазл сам складывается: получается, что за 30 лет ничего не было сделано.

Мы оказались на нулевой точке и только начинаем все это прорабатывать. Я в рамках своей организации наладила связи с юристами из Армении и диаспоры, мы пытаемся через них от нашего имени представить что-то в международные суды. Посмотрим, чего сможем добиться.

Необходимо, чтобы власти Армении ввели в государственную политическую стратегию вопрос армянских беженцев.

1 2 - + 1. 2.

Если бы на протяжении 30 лет все армянские власти использовали фактор армянских беженцев из Азербайджана, то государства Азербайджан сегодня бы просто не существовало…