Мировой экономике предстоит привыкнуть к устойчиво более высокому уровню инфляции, считают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР). В очередном выпуске Макроэкономического обзора по шести государствам-участникам Банка они указывают на то, что высокие уровни мировой инфляции окажут непосредственное влияние в том числе на развитие экономик региона операций ЕАБР.

«В первую очередь, это ухудшит условия для проведения политики, направленной на сдерживание роста потребительских цен, учитывая высокую долю импортируемой инфляции в большинстве стран региона. Поэтому, несмотря на определенные успехи в замедлении роста цен, мы допускаем ускорение инфляционных процессов в некоторых странах региона к концу года», — отметил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

Одновременно реализация рисков глобальной рецессии, продолжил он, будет снижать спрос со стороны мировой экономики на экспортируемые странами региона товары. Это будет сдерживать рост экономик региона — прежде всего, экспортеров сырьевых ресурсов. В случае России, по словам экономиста, в силу введенных внешних ограничений, влияние глобальной рецессии будет проявляться заметно меньше. Динамика ее экономического развития в большей степени будет определяться бюджетными расходами и внутренним спросом.

А вот для Армении и Кыргызстана нужно учитывать постепенное исчерпание эффектов миграционного притока, что может быть особенно заметно во второй половине текущего года. В разделе аналитического Макрообзора, посвященном Армении, эксперты ЕАБР указывают на то, что армянская экономика по-прежнему сохраняет высокие темпы роста, основным драйвером которого остается сектор услуг.

«В начале года сильная динамика сохранилась почти во всех секторах экономики Армении. Сектор услуг показал рост на 23,5% г/г в январе-феврале, 70% динамики обеспечено расширением секторов информации и связи и финансовой деятельности (на 49,0% г/г и 30,3% г/г соответственно в январе-феврале). Строительство и обрабатывающая промышленность также продемонстрировали устойчивый рост с начала года. Обрабатывающие отрасли в январе-феврале увеличились на 6,6% г/г, вместе с тем в горнодобывающей промышленности сохранился спад (минус 9,6% г/г) в связи с остановкой работ на Техутском медном месторождении. Объем выполненных строительных работ в январе-феврале вырос на 13,2% г/г. Этому способствовало строительство, финансируемое за счет средств организаций (+9,3% г/г), а также населения (+15,4% г/г). Почти половина объемов работ в секторе приходится на строительство жилья на фоне высоких темпов роста ипотечного кредитования (+29,0% г/г)», — говорится в Макроэкономическом обзоре ЕАБР.

По оценкам экспертов, в первом квартале 2023 года экономический рост в Армении составит около 11% г/г. Что касается инфляции, то она замедлилась в марте этого года — до 5,4% г/г после 8,1% г/г месяцем ранее.Такой динамике преимущественно способствовало замедление роста цен в продовольственном сегменте, в том числе за счет снижения цен на продукты питания.

«Резкое замедление в основном связано с высоким уровнем инфляции в аналогичном периоде прошлого года, когда наблюдался всплеск потребительских цен. Рост цен на услуги в марте снизился впервые за более чем год, что указывает на стабилизацию потребительского спроса. Основные факторы, ограничивающие рост цен — укрепление курса армянского драма и ослабление внешнего ценового давления на импортируемые товары», — поясняют аналитики.

Вместе с тем, экспорт продолжает опережать импорт по росту стоимостных объемов. За последние семь месяцев экспортные поставки увеличились почти в два раза в годовом выражении. В динамике экспорта товаров главную роль продолжают играть машины и оборудование, драгоценные камни и металлы, транспортные средства. Отмечается, что сохранение опережающих темпов роста экспорта товаров по сравнению с импортом способствует, в том числе, устойчивому укреплению курса армянского драма.

Эксперты Банка указывают на то, что по итогам февраля армянский драм укрепился к корзине валют стран — торговых партнеров по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. К доллару драм укрепился на 21,8% г/г, к евро — на 24% г/г. При этом национальная валюта продолжала поступательно дорожать в течение всего периода с начала 2023 года. По оценкам аналитиков, укреплению курса драма будут способствовать сохранение на повышенном уровне денежных переводов и опережающие темпы роста экспорта по сравнению с импортом.