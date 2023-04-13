Если мы хотим, чтобы армянское вино заняло свое особое место на мировом рынке, то для этого необходимо предпринимать соответствующие меры. Подобное мнение высказал соучредитель винодельческой компании «AlluriaWines» Самвел Мачананян, добавив, что в Армении государство должно поддержать местных виноделов, которые добились немалых высот.

«Данная сфера неплохо развилась и поэтому ее нельзя пускать на самотек. Об армянском вине должны говорить на всех мировых выставках. Как этого добиться? Армянский стенд всегда должен там присутствовать. Однако это дорогое удовольствие», — отметил винодел, добавив, что на сегодня Фонд виноградарства и виноделия Армении оказывает большую поддержку местным компаниям сферы, обеспечивая их присутствие на мероприятиях и выставках международного уровня.

На самом деле, за последние 10-12 лет винодельческая отрасль Армении в буквальном смысле переживала взлеты и падения. Стабильное развитие и высокие показатели роста этой сферы начались примерно с 2011 года, когда сфера виноделия Армении была признана правительством приоритетной, что, по сути, означало реализацию программ госсодействия виноградарству и виноделию. В среднем в те годы здесь фиксировался двузначный рост, достигающий 14% ежегодно. Друг за другом открывались новые компании, вкладывались огромные инвестиции, с каждым годом появлялись новые бренды армянского вина, которые радовали нас не только своими высокими качественными характеристиками, но и международными наградами, присуждаемыми им авторитетными специалистами мировой винной индустрии.

Но не успели наши компании окрепнуть, как грянул кризис, связанный с обесценением российского рубля в 2014-2015 гг, плюс негативными явлениями, имевшими место в экономике России. Такой расклад привел к заметному сокращению экспортных поставок вина из Армении, поскольку львиная доля поставок приходилась именно на российский рынок.

Исходя из того, что виноделие являлось на тот период одним из самых перспективных направлений отечественной экономики, встал вопрос диверсификации рынков сбыта для армянских виноделов, что позволило бы значительно расширить географию экспорта и увеличить объемы производства. Тем самым можно было бы компенсировать отрицательные воздействия одного рынка за счет стабильных поставок в другие страны. В итоге, столкнувшись с проблемами на российском рынке, армянские виноделы начали постепенно увеличивать свое присутствие на новых рынках, что привело к росту экспортных поставок армянских вин в такие страны как Япония, Германия, Англия, США, Китай и т.д.

Второй удар, гораздо более мощный, отечественные виноделы получили уже в период пандемии, когда падение потребления вина на внутреннем рынке страны, по разным оценкам, достигло 70%. Это значит, что если в 2019 году объем потребления на местном рынке составлял порядка 10 млн бутылок, то спустя год эта цифра опустилась примерно до 3 млн бутылок. Не лучше обстояли дела и в плане экспорта винной продукции, показатели которой сократились в разы, учитывая тот факт, что практически во всем мире из-за пандемии были закрыты рестораны и кафе, а во многих местах и специализированные магазины.

Показатели ушли в минус

Однако наши виноделы сумели пережить и этот кризис, приложив колоссальные усилия, чтобы с достоинством выйти из него. Показатели сферы были далеки от докоронавирусного периода, но у компаний была надежда на скорое восстановление. Увы, так и не сбывшаяся, ибо на этот раз участники рынка столкнулись с новыми проблемами, возникшими уже на фоне укрепления армянского драма. Сложившуюся ныне ситуацию представители винодельческих компаний характеризуют если не критической, то очень близкой к этому.

Свои последние данные Статкомитет Армении опубликовал на основе показателей за 2022 год, согласно которым у нас было зафиксировано падение. За прошедший год у нас в стране было произведено порядка 12,6 млн литров вина, что уступает показателю годовой давности на 3,4%. И это при том, что годом ранее, как свидетельствуют данные того же Статкомитета, объемы производства демонстрировали рост на 18,8% с обеспечением объема в 13 млн литров вина. Что касается рынков экспорта, то львиная доля экспортируемого армянского вина приходится на российский рынок (75,4%), а оставшийся объем поставок сосредоточился в США (8,3%), Украине (2,6%), Италии (1,8%), Германии (1,2%), Польше (1,1%), Франции (1%) и т.д.

Данных за текущий год пока нет, но, судя по всему, падение объемов производства и экспорта вина будет продолжаться и далее. Тем более, что апрель начался для армянских виноделов (равно как и для экспортеров других отраслей), мягко говоря, с плохих новостей. Российский рубль, который на протяжении нескольких месяцев демонстрировал определенную стабильность, в последнее время начал активно дешеветь. Нет особого позитива и в отношении доллара и евро, курсы которых по-прежнему падают на финансовом рынке Армении, продолжая наносить колоссальный ущерб местным экспортерам.

Поддержать экспортеров любой ценой

Учитывая тревожную тенденцию, председатель Союз предпринимателей «Манташянц» Ваграм Миракян призвал правительство оказать содействие компаниям-экспортерам, любой ценой усилить их позиции, помочь диверсифицировать и нарастить экспорт. Поскольку именно на плечах экспортеров и держится вся экономика страны, уверен он.

На вопрос, какие конкретно меры необходимо предпринимать, отвечает, что, во-первых, нужно увеличить налоги на все те импортные товары, производство которых есть в самой Армении. С одной стороны, это уравновесит преимущества импортеров на фоне обесценивающегося доллара. А с другой, по мнению В.Миракяна, поможет армянским производителям почувствовать себя сильными хотя бы на внутреннем рынке и тем самым компенсировать экспортные потери. Плюс, это может привести к трансформации многих импортеров в производителей и соответственно — в экспортеров.

Во-вторых, продолжает глава Союза «Манташянц», экспортерам можно оказать содействие путем финансирования бизнес-туров в Армению дистрибьютеров и продавцов из разных стран.

«Надо раз в месяц организовать или профинансировать визит продавцов из какой-либо одной страны. Уверен, что найдутся туркомпании, которые это осилят. Ну и, наконец, содействие может быть оказано посредством горнодобывающей сферы. В последнее время наше государство становится партнером крупных горнодобывающих компаний. И средства от такого партнерства должны не просто идти напрямую в бюджет и тратиться на потребление, а через фонд инвестироваться в экспортный сектор экономики. Примерно так в Саудовской Аравии работает Государственный инвестиционный фонд (Publicinvestmentfund — PIF), куда стекается прибыль их крупнейшей нефтяной компании — SaudiAramco, а затем деньги вкладываются как в собственную экономику, так и в международные предприятия, представляющие интерес для их экономики», — изложил свое видение ситуации В.Миракян, добавив, что самый длинный линейный город «TheLine» строится сейчас в Саудовской Аравии как раз посредством PIF.