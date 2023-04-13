Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 11 апреля.

Как сообщает «Арменпресс», на голосование будут вынесены обсужденные накануне законопроекты. Затем Национа

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 11 апреля.

Как сообщает «Арменпресс», на голосование будут вынесены обсужденные накануне законопроекты. Затем Национальное собрание рассмотрит вопрос внесения дополнений в Конституционный закон Республики Армения «О Конституционном суде», законопроект о дополнениях и изменениях «Об утверждении перечня товаров, ввозимых организациями и индивидуальными предпринимателями, не облагаемыми акцизами, ввоз которых освобожден от налога на добавленную стоимость». Парламент также рассмотрит годовой отчет о деятельности Комиссии по телевидению и радиовещанию в 2022 году и состоянии свободы информации в сфере аудиовизуальных СМИ и ряд других законодательных инициатив.

льное собрание рассмотрит вопрос внесения дополнений в Конституционный закон Республики Армения «О Конституционном суде», законопроект о дополнениях и изменениях «Об утверждении перечня товаров, ввозимых организациями и индивидуальными предпринимателями, не облагаемыми акцизами, ввоз которых освобожден от налога на добавленную стоимость».

Парламент также рассмотрит годовой отчет о деятельности Комиссии по телевидению и радиовещанию в 2022 году и состоянии свободы информации в сфере аудиовизуальных СМИ и ряд других законодательных инициатив.