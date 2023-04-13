Министерство иностранных дел Франции распространило заявление, касающееся нападения Азербайджана на армянских военнослужащих в районе села Тех на территории Армении.

Как сообщает «Арменпресс», Франция выражает глубокое беспокойство в связи с насилием, имевшим место 11 апреля на границе Армении и Азербайджана, в районе населенного пункта Тех на территории Армении, в результате которого есть 7 погибших и раненые с обеих сторон.

«Франция напоминает, что демаркация должна осуществляться исключительно путем переговоров, и призывает стороны продолжать усилия в этом направлении.

Уважение территориальной целостности Армении и вывод азербайджанских сил с оккупированных позиций на армянской стороне линии соприкосновения необходимы для предотвращения будущих инцидентов и сохранения основ стабильного мира в регионе.

Франция полностью поддерживает и оказывает содействие деятельности миссии наблюдателей ЕС, дислоцированной на армянской стороне границы, которая играет центральную роль в снижении напряженности. Франция продолжит работать вместе с Европейским союзом в интересах соблюдения режима прекращения огня, диалога и продолжения переговоров между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении.