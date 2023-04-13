Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение МИД РА. Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности.

Министр Мирзоян представил подробности провокации, совершенной вчера азербайджанскими вооруженными силами в районе сел Тех Сюникской области Республики Армения, отметив, что она является очередным проявлением общей агрессивной политики Азербайджана и направлена ​​на срыв усилий по продолженю мирных переговоров.

Состоялся обмен мнениями о возникшем в Нагорном Карабахе гуманитарном кризисе и вопросах урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Арарат Мирзоян подтвердил приверженность Армении мирному процессу и представил подходы армянской стороны к урегулированию существующих проблем.