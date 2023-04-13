Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обратился к нападению Азербайджана на армянских военнослужащих в районе села Тех.

Как сообщает «Арменпресс», в ответ на запрос армянской службы Голоса Америки Госдеп США назвал неприемлемым применение силы для разрешения споров, подчеркнув, что это нарушает переговорный процесс.

«Мы сожалеем о кровопролитном столкновении, которое произошло 11 апреля с участием армянских и азербайджанских сил, в результате которого есть несколько погибших. Приносим соболезнования семьям погибших и пострадавших. Конфликт не может иметь военного решения, а применение силы для разрешения споров недопустимо. Единственный путь к устойчивому миру — сесть за стол переговоров, применение силы срывает переговоры», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

11 апреля, около 16:00, на территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области, группа военнослужащих ВС Азербайджана под предлогом уточнения пограничных пунктов дислокации подошла к военнослужащим ВС РА, далее спровоцировала их, открыла в направлении военнослужащих и позиций ВС Армении огонь из огнестрельного оружия, затем и из оружия разного калибра. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны есть 4 погибших и 6 раненых.