Решение Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора России (Россельхознадзор) о запрете с 5 апреля экспорта молочной продукции из Армении в Россию противоречит правилам торговли ЕАЭС, этот вопрос армянская сторона обсуждает с российскими партнерами.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян, отвечая на вопрос депутата фракции «Айстан» Гегама Манукяна.

Депутат напомнил, что уже несколько дней молочная промышленность Армении сталкивается с серьезной проблемой и лишена возможности экспорта в РФ. Он спросил когда этот вопрос будет разрешен.

«На наш взгляд, это препятствие для торговли ЕАЭС. И мы сейчас обсуждаем этот вопрос с коллегами. Иными словами, запрет, введенный «Россельхознадзором», противоречит правилам торговли в ЕАЭС. Кроме того, также ведутся переговоры, чтобы понять, за счет каких нормативных актов мы сможем решить этот вопрос максимально быстро, и не прибегая к стандартным процессам ЕАЭС», — ответил Керобян.

Конкретной даты разрешения проблемы он не назвал, добавив, что они работают и постараются решить ее в кратчайшие сроки.

В прошлом году экспорт молочных продуктов Армении на рынок ЕАЭС составил 18 миллионов долларов, что составляло менее 1 % от объема экспорта Армении.

Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора Российской Федерации (Россельхознадзор) ранее обратилась в ветеринарную службу Армении с просьбой с 5 апреля 2023 года прекратить поставки молочной продукции в Россию. «Россельхознадзор» назвал причиной увеличение поставок молочной продукции из Армении на российский рынок и то, что по предварительной информации, полученной от армянской стороны, молокоперерабатывающие предприятия Армении используют сырье, произведенное предприятиями Исламской Республики Иран, в отношении которых «Россельхознадзор» применяет ограничительные меры.