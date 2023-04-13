Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ситуация, сложившаяся в районе села Тех с 30 марта, вместе с вводом в этот район армянских и азербайджанских пограничников, нуждается в детальном расследовании. Об этом глава Кабмина заявил на заседании правительства 13 апреля: «Считаю, что ситуация требует детального изучения, в том числе оценки наших действий с точки зрения действий по охране рассматриваемого участка государственной границы с самого начала».

Армения приветствует заявление Евросоюза о соблюдении границы 1991 года с Азербайджаном и готова, по словам Никола Пашиняна, пойти на решение по отводу вооруженных сил на безопасное расстояние от этой границы, как это предлагает Евросоюз.

«С точки зрения политической оценки приграничной ситуации, я думаю, очень важно сообщение, распространенное накануне Европейским союзом, где подчеркивается линия границы 1991 года. Речь идет об административной границе между Армянской ССР и Азербайджанской ССР, которая была преобразована в государственную границу 21 декабря 1991 года Алматинской декларацией. Эту линию границы необходимо соблюдать, это было зафиксировано в заявлении ЕС. В нем подчеркивается отход Вооруженных сил обеих сторон от этой границы на безопасное расстояние, как надежная гарантия стабильности ситуации. Армения готова принять такую ​​меру по всей линии армяно-азербайджанской границы 1991 года. Мы выражаем нашу готовность в этом плане начиная с 2021 года. Такие действия вытекают из логики пражского Четырехстороннего и сочинского Трехстороннего соглашений», — заметил Пашинян.

По словам премьер-министра, такому решению мешает деструктивный подход Азербайджана. Азербайджан систематически демонстрирует свою практику невыполнения договоренностей, достигнутых на международных площадках.

«То же касается освобождения пленных, соблюдения режима прекращения огня и неприменения силы или угрозы силой, о чем была достигнута письменная договоренность в Сочи, и то же касается незаконного перекрытия Лачинского коридора», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что Армения по-прежнему привержена и ведет политику урегулирования нагорно-карабахского вопроса и армяно-азербайджанских отношений путем переговоров.

«Несмотря на все трудности, мы привержены и ведем политику урегулирования всех региональных вопросов, нагорно-карабахской проблемы и армяно-азербайджанских отношений путем переговоров.

Мы также готовы к возобновлению региональных и экономических, и транспортных коммуникаций на основе принципов, о которых мы упоминали ранее. Готовы к делимитации на основе договоренностей в Праге и Сочи», — сказал Никол Пашинян.