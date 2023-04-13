На встрече, сосоявшейся в Вашингтоне, вице-премьер Армении Мгер Григорян и заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудили экономические развития в Армении.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Министерства финансов США.

«Он (ред.: Адейемо) подтвердил приверженность США продолжению сотрудничества США и Армении», — говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов США подчеркнул глобальные усилия США по предотвращению случаев уклонения от соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных США в отношении России.