На территории Армении обнаружен и задержан второй азербайджанский военнослужащий, который 10 апреля перешел на территорию Армении вместе со своим сослуживцем.

«Арменпресс» сообщили об этом в Министерстве обороны Амении.

«13 апреля на территории Республики Армения обнаружен и задержан второй азербайджанский военнослужащий», — говорится в сообщении.

10 апреля Министерство обороны Азербайджана сообщило об исчезновении двух военнослужащих вооруженных сил Азербайджана. В тот же день Министерство обороны Армении сообщило, что на территории Армении задержан азербайджанский военнослужащий, отметив, что с ним был и другой военнослужащий, поиски которого ведутся.