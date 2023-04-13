Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что вопрос Нагорного Карабаха следует рассматривать в двух аспектах: до Мадридских принципов и после них.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что вопрос Нагорного Карабаха следует рассматривать в двух аспектах: до Мадридских принципов и после них.

Коснувшись этой темы в ходе очередного правительственного часа в Национальном Собрании, премьер подчеркнул, что необходимо фундаментально изучить ту концепцию, в рамках которой представлялась нагорно-карабахская проблема в годы нашей независимости. По его словам, есть два аспекта: до Мадридских принципов и после Мадридских принципов.

“До Мадридских принципов позиция армянских сторон заключалась в том, что Нагорный Карабах никогда не входил в состав независимого Азербайджана и осуществил свое право на самоопределение в контексте распада Союза Советских Социалистических Республик. И, как и другие субъекты СССР, реализуя право на самоопределение, которое, кстати, тоже зафиксировано в Алматинской декларации, (Нагорный Карабах) обрел независимость. Следовательно, он не входил в состав Азербайджана, а стал независимым от Советского Союза.

В 2007 при переходе власти, когда Серж Саргсян был премьер-министром, а Роберт Кочарян — президентом, появились Мадридские принципы, где подчеркивался как принцип территориальной целостности, так и право на самоопределение. Было зафиксировано, что статус Нагорного Карабаха должен быть уточнен каким-то механизмом, и механизм уточнения этого статуса должен быть согласован с Азербайджаном”, — сказал Пашинян.

По его словам, в результате произошло серьезное концептуальное изменение: если позиция армянских сторон до Мадридских принципов заключалась в том, что Нагорный Карабах никогда не был частью Азербайджана и не является ею сейчас, поэтому может и не быть необходимости договариваться о будущем статусе, то по Мадридским принципам фиксируется, что с Азербайджаном должна быть достигнута договоренность относительно статуса Нагорного Карабаха. По словам Пашиняна, автором проекта этих принципов, по некоторым достоверным данным, была армянская сторона.

“Вся эта концепция была разрушена и появилась ​​следующая: механизмы будущего статуса Нагорного Карабаха должны быть согласованы с Азербайджаном. Возникает вопрос: если они не считают Нагорный Карабах частью Азербайджана, то почему вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен согласовываться с Азербайджаном? И вот здесь уже самоопределение поменяло исходную точку реализации права на самоопределение, исходная точка была перенесена из одного пункта в другой. До Мадридских принципов этой исходной точкой был СССР. После Мадридских принципов исходной точкой стал Азербайджан, и именно в рамках Мадридских принципов. Поэтому эта логика, которую они выдвигают, если перевести (с дипломатического языка) означает, что Нагорный Карабах «является» или «должен быть» частью Азербайджана, чтобы затем самоопределиться. Иначе от кого или чего он самоопределяется?” — сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, Нагорный Карабах был оставлен вне рамок переговоров, и Армения пошла реализовывать право Нагорного Карабаха на самоопределение. Он подчеркнул, что самоопределение должно подразумевать: Нагорный Карабах должен был находиться за переговорным столом, так как это не решение кого-либо, это самоопределение.

“Когда Армения пошла и сказала, что будет защищать право Карабаха на самоопределение, то она, по сути, сказала: если это самоопределение, то Нагорный Карабах должен быть спикером, если же говорит кто-то иной, то это уже территориальный спор, территориальное требование. И вся суть проблемы Нагорного Карабаха была деформирована. Если исходной точкой самоопределения был СССР, то после Мадридских принципов, в результате «гениальной» дипломатии армянской стороны, исходной точкой самоопределения Нагорного Карабаха стал Азербайджан. И тем самым по Мадридским принципам Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Мы можем перешагнуть через этот факт, увиливать, но сегодня мы пожинаем его плоды”, — сказал Пашинян.

Он посчитал ошибкой своего правительства то, что они не представили всю ситуацию народу в 2018 году. “Мы думали, что каким-то образом можно выбраться из этой ловушки или, по крайней мере, наш долг внести свой вклад в то, чтобы выбраться из этой ловушки. Но поскольку ловушка была согласована на международном уровне, мы не смогли этого сделать”, — подчеркнул премьер-министр.

Четкой, публичной, прозрачной, легитимной и обоснованной назвал Никол Пашинян позицию Армении в отношении ОДКБ, подчеркнуы, что не согласен с утверждениями прежних властей Армении о том, что армяно-российские отношения ухудшились при нынешнем правительстве.

“Чем они ухудшились, если речь идет об ухудшении? Хочу напомнить, что именно при предыдущих властях Россия впервые подписала многомиллиардный оружейный контракт с Азербайджаном. Если они сохраняли хорошие отношения, так что же они такого сделали, что наш стратегический союзник в 2011 или 2012 году впервые подписал многомиллиардную сделку по продаже оружия Азербайджану, в то же время ограничив поставки оружия в Армению?” — сказал премьер-министр, отметив, что узнал об этом из письма, написанного Сержем Саргсяном в 2016 году, которое очень хорошо сохранилось в архиве под грифом “совершенно секретно”.

Касаясь критики о том, что действующее правительство создало проблемы, связанные с ОДКБ, Никол Пашинян сказал, что самой большой проблемой, связанной с ОДКБ, было вышесказанное.

“Думаю, вы видите динамику армяно-российских отношений и видите существующие проблемы. Нам никогда не скрывали никаких нюансов, да и скрывать их неправильно. Наша позиция в отношении ОДКБ ясная, публичная, прозрачная и, на мой взгляд, легитимная и обоснованная”, — резюмировал премьер.

Никол Пашинян уверен, что действия азербайджанской стороны в районе села Тех, сценарий провокации были спрогнозированы, конкретным лицам были даны конкретные задания, однако их выполнение провалилось.

Бывают ситуации, которые невозможно предсказать. Но эта конкретная ситуация является одним из тех случаев, которые были спрогнозированы, отметил премьер-министр.

“По моей оценке, того, что произошло, не должно было произойти. И по крайней мере для меня ясно, что и здесь мы должны исследовать и расследовать, что произошло и почему это произошло именно так. Для меня нет второго мнения на счет того, что поведение и деятельность Азербайджана было вероломным. Но мы и не могли надеяться на иное. Такой сценарий также был предсказан. В рамках этого сценария перед конкретными лицами были поставлены конкретные задачи. И выполнение этих задач провалилось. Конечно, за этим должны последовать определенные административные последствия, но нам также необходимо более глубоко изучить и понять, почему все так сложилось”, — сказал Никол Пашинян.

Глава Кабинета министров представил подробности дела о появлении в Армении двух военнослужащих ВС Азербайджана.

«В результате следственных действий было выявлено, что военнослужащий азербайджанской армии вместе со своим сослуживцем просто сбежал со своих позиций из-за того, что подверглись давлению и унижению со стороны других сослуживцев.

«Совсем не факт, что он хочет вернуться в Азербайджан, потому что по международно принятым обязательствам, если человек в таких ситуациях не хочет возвращаться, мы не можем его просто силой вернуть.

По имеющейся у нас информации, второй военнослужащий, которого до сих пор разыскивают, вскоре после пересечения границы сказал, что сожалеет об этом и хочет вернуться», — сказал Пашинян.