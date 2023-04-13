Визит Действующего председателя ОБСЕ проходит в непростое для Армении время. Перед Арменией стоят угрозы и вызовы, которые напрямую связаны с основополагающими принципами и мандатом ОБСЕ, безопасностью и стабильностью в регионе.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместной пресс-конференции с Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Визит Действующего председателя ОБСЕ в Армению — хорошая возможность обсудить проблемы в регионе, осветить роль ОБСЕ, возможность участия и перспективы нашего будущего сотрудничества с организацией», — отметил Мирзоян.

По словам министра иностранных дел Армении, Армения всегда предоставляет партнерам по ОБСЕ достоверную информацию о ситуации с безопасностью в регионе, событиях на границе Армении и Азербайджана и вокруг Нагорного Карабаха.

«На сегодняшней встрече мы обсудили последние развития ситуации. Я представил коллеге последствия агрессий, нападений и оккупации Азербайджаном суверенной территории Республики Армения с мая 2021 года, также провокационные и агрессивные действия Азербайджана в селе Тех Сюникской области Республики Армения 11 апреля, буквально накануне визита», — сказал министр, подчеркнув, что агрессивные действия Азербайджана являются грубыми нарушениями ценностей ОБСЕ и ряда основополагающих принципов Хельсинкского Заключительного акта.

В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул значение факта, что сразу после сентябрьской агрессии 2022 года в Армению была направлена ​​миссия ОБСЕ по установлению фактов, что дало возможность наблюдателям ОБСЕ ознакомиться с военной агрессией Азербайджана и ее гуманитарными последствиями. Он подчеркнул, что наблюдения и итоговый отчет миссии должны быть доступны всем государствам-участникам, также и другим представителям международного сообщества как источник объективной информации о ситуации, создавшейся в результате азербайджанской агрессии.

13 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, находящегося с рабочим визитом в Армении.

Встреча министров началась с приватной беседы, затем продолжилась в расширенном составе, после чего состоялась пресс-конференция министров иностранных дел двух стран.