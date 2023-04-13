В контексте последних геополитических событий перед ОБСЕ сегодня стоят серьезные задачи. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

«Эти вызовы требуют от всех государств-участников решения существующих проблем в зоне ответственности ОБСЕ с использованием всех механизмов инструментария организации и выражения четких позиций по ним, без избирательности, политических предпочтений и геополитических приоритетов», — отметил Мирзоян.

По словам министра иностранных дел РА, в ходе встречи с Буяром Османи были затронуты и приоритеты председательства Северной Македонии в ОБСЕ, а также препятствия, с которыми сталкивается организация, и возможные усилия по их решению.