Исполняющий обязанности председателя ОБСЕ Буяр Османи заявил, что Минская группа ОБСЕ, которая является единственной структурой с международным мандатом на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в настоящее время заморожена, но добавил, что она может сыграть свою роль, когда возникнет соответствующая ситуация.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил и.о. действующего председателя ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи на пресс-конференции с главой МИД Араратом Мирзояном в Ереване, касаясь утверждений президента Азербайджана об отсутствии нагорно-карабахского конфликта и того, что Минская группа исчерпала себя, и в ней больше нет нужды.

«Минский формат был официально установлен на саммите в Бухаресте, и он существует. И мы поддерживаем Минскую группу», — сказал Буяр Османи.

ОБСЕ известны такие оценки. Он отметил, что изменившаяся геополитическая ситуация, связанная с российско-украинской войной, изменила и отношения между сопредседателями. Совещаний сопредседателей для официального выполнения своей работы не проводится. «Поэтому Минская группа на данный момент заморожена. Однако я не могу отрицать, что Минский формат может сыграть свою роль, когда будет соответствующая ситуация», — подчеркнул Османи.

Он отметил, что ОБСЕ — это не только Минская группа, ОБСЕ имеет и ряд других инструментов и механизмов, которые могут быть внедрены для содействия мирного процесса между армянами и азербайджанцами.

«И я здесь, чтобы продвигать и внести свой вклад в этот мирный процесс, предлагая гибкий и оригинальный набор инструментов ОБСЕ для восстановления доверия, для примирения, для продвижения мирного процесса и для достижения всеобъемлющего, стабильного решения», — заключил Буяр Османи.