В армянском селе Ерасх началось строительство православного храма- часовни. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Международный гуманитарный фонд «Мир».

«По инициативе руководства правления Международного гуманитарного фонда «Мир» при поддержке комитета по обороне Государственной Думы РФ в селе Ерасх начато строительство православного храма- часовни имени Ильи Пророка, в рамках реализации проекта «Холм памяти» — мемориального комплекса памяти погибших русских летчиков Ми-24 авиабазы Эребуни.

Храм, который станет частью мемориала летчикам, строится на частные пожертвования. Строительными работами будут заниматься местные специалисты

В комплекс войдут часовня, прилегающая к ней территория, военно-исторический музей, монумент, посвященный русским летчикам, и другие значимые мемориальные объекты.

Сообщается, что на территории будут проложены пешеходные дорожки, будут высажены деревья, кустарники, лекарственные и декоративные растения, привезенные из разных регионов России.

Российский вертолет Ми-24 был сбит в районе Ерасха, на границе с Азербайджаном, 9 ноября 2020 года. В результате инцидента погибли майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, еще один военнослужащий получил ранения. МИД Азербайджана признал, что сбил вертолет по ошибке, и выразил готовность выплатить Москве компенсацию. В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту инцидента.