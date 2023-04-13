Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян коснулся очередной азербайджанской агрессию около села Тех Сюникской области.

Как сообщает Арменпресс, перед закрытым заседанием в Национальном Собрании журналисты напомнили начальнику Генштаба о заявлении премьер-министра о недостатках.

«Если премьер-министр упомянул о недостатках, то будет назначено расследование и будут выявлены недостатки», — сказал Асрян.

На вопрос, какие поручения были даны, но не выполнены, Асрян ответил: “По обеспечению военной безопасности государства”.