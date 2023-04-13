Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому создан Антикризисный совет при президенте и утвержден устав Совета.
Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому создан Антикризисный совет при президенте и утвержден устав Совета.
Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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