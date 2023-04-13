Премьер-министр Никол Пашинян принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

Премьер-министр приветствовал визит действующего председателя ОБСЕ в регион и отметил, что это хорошая возможность ознакомиться на месте со сложившейся непростой ситуацией. Никол Пашинян отметил заинтересованность правительства Республики Армения в развитии и расширении сотрудничества с ОБСЕ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Буяр Османи, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества с Арменией и добавил, что целью организации является содействие миру и стабильности в регионе.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, а также осуществлением делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Были затронуты деятельность Минской группы ОБСЕ и вопросы обеспечения более активной роли института личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность адекватной и последовательной реакции международного сообщества на провокационные и деструктивные действия Азербайджана.