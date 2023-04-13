Руководитель аппарата премьер-министра, председатель Межведомственной комиссии по организации и проведению Чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2023 года Араик Арутюнян сегодня принял участие в пресс-конференции, посвященной Чемпионату Европы по тяжелой атлетике.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, пресс-конференция состоялась в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, где с 15 по 23 апреля пройдет сам турнир. Церемония открытия состоится 14 апреля.

В пресс-конференции также приняли участие президент Международной федерации тяжелой атлетики Мохамед Джалуд, президент Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти и заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

Приветствуя присутствующих, Араик Арутюнян отметил: “Уверен, что мы все с нетерпением ждем начала чемпионата. Мы, по сути, готовы, и от имени оргкомитета могу сказать, что мы не пожалели усилий, чтобы сделать этот чемпионат лучшим в истории чемпионатов Европы. Уже сегодня мы получаем очень положительные отзывы от наших партнеров.

Сегодня утром я участвовал в конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики, который проходит в Ереване. Это тоже большое событие, и, если я не ошибаюсь, у нас в Республике Армения такого события не было. В своем выступлении я сказал, что опыт, который мы приобрели за эти годы, а также опыт организации этого чемпионата позволяют нам проводить более масштабные мероприятия, и надеюсь, что участники конгресса и наши партнеры поддержат нас в этом вопросе”.

Араик Арутюнян также отметил, что армянские спортсмены поставили перед собой высокую планку и хотят добиться высоких результатов. Руководитель аппарата премьер-министра призвал болельщиков быть рядом с нашими спортсменами и болеть за них.

Этот чемпионат также важен в том смысле, что спортсмены будут бороться также за место в рейтинге летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти отметил, что подготовка к проведению чемпионата на высоком уровне, превзошла все ожидания, и выразил уверенность, что он пройдет на высоком уровне.

Президент Международной федерации тяжелой атлетики Мохамед Джалуд поблагодарил правительство Армении во главе с премьер-министром, министерство образования, науки, культуры и спорта и Олимпийский комитет за проделанную работу. По словам Мохамеда Джалуда, развевающийся флаг Армении на последних чемпионатах свидетельствует о том, что в стране есть достаточно опытные тяжелоатлеты и это ведущий вид спорта в Армении.

Мохамед Джалуд также отметил, что этот чемпионат является планкой для Армении, подавшей заявку на проведение Чемпионата мира 2024 года, и выразил уверенность, что есть все предпосылки для того, чтобы претендовать на это место.

Затем спикеры ответили на вопросы журналистов относительно проведения чемпионата в соответствии с европейскими стандартами, роли Армении в установлении новых стандартов организации спортивных мероприятий, возможности проведения чемпионата мира 2024 года в Армении. Были представлены подробности по вопросам, связанным с церемонией открытия, безопасностью, освещением и трансляцией чемпионата.