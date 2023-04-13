Испанское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (AECID) согласовало взнос в размере 100 тыс евро для оказания помощи перемещенному из-за конфликта в Нагорном Карабахе населению в Сюнике (Армения).

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на радиостанцию COPE, цель состоит в том, чтобы оказать финансовую, а также психологическую помощь в течение следующих трех месяцев примерно 250 перемещенным семьям.

В общей сложности около 1000 крайне уязвимых перемещенных лиц получат финансовую помощь для удовлетворения своих неотложных потребностей.

Особое внимание проект будет уделять беременным и кормящим женщинам, семьям с одним родителем и многодетным домохозяйствам, а также людям с ограниченными возможностями, проживающим в 13 приграничных населенных пунктах общины Горис.

Кроме того, проект поддержит 100 вынужденных переселенцев, нуждающихся в психосоциальной и психологической поддержке, через армянскую неправительственную организацию «Партнерство и обучение», базирующуюся в городе Горис, через ее многофункциональный центр социальной защиты.

Речь идет об облегчении условий жизни тысяч людей, перемещенных в результате развязанной в 2020 году войны между Азербайджаном и Арменией.