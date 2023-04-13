Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 14 апреля с рабочим визитом посетит Самарканд для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.