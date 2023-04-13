Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 14 апреля с рабочим визитом посетит Самарканд для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 14 апреля с рабочим визитом посетит Самарканд для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.
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