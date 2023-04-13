Проект реконструкции ереванского квартала Конд, разработанный компанией «Ереванпроект» и мэрией Лиона, вступит в практическую стадию. Вице-мэр Еревана Тигран Авинян и мэр Лиона Грегори Дусе посетили Конд, ознакомились с проблемами квартала, имеющего большую историческую и культурную ценность.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, стороны отметили, что сложившиеся между двумя городами теплые и дружественные отношения являются прочной основой для воплощения в жизнь этого важного градостроительного проекта.

В ближайшее время к работе приступят армянские и французские специалисты, привлекая к обсуждениям также жителей квартала.

Цель инициативы – соединить новое и традиционное городской среды, сохранив первоначальный колорит исторического квартала.