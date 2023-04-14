В ответ на агрессию Азербайджана в районе села Тех Вооруженные силы Армении выполнили поставленную перед ними задачу, пресекли провокацию противника, а что касается недостатков, о которых говорил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства, то по ним будет официальное расследование.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на парламентском брифинге заявил председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности НС Андраник Кочарян, касаясь заявления премьер-министра, что действия азербайджанской стороны, сценарий провокации, были предсказуемы, и в рамках этого сценария конкретным лицам были даны конкретные задачи, выполнение которых не удалось.

«Поручение премьер-министра Армении не может быть невыполненным, просто могут быть недостатки. И мы добиваемся, чтобы они были раскрыты, а виновные понесли наказание», — сказал Кочарян.

Он заверил, что указаний не могло не быть, они были даны до наступления противника.

Касаясь состоявшегося накануне в Национальном собрании по инициативе оппозиции закрытого заседания с участием командования ВС, начальника Генштаба, депутат сказал, что обсуждение было направлено на исключение подобных ситуаций, а не на поиск виновных.

«Вооруженные силы Республики Армения нанесли контрудар. Если Вооруженные силы не проявили бы такой позиции, азербайджанские силы проникли бы гораздо глубже и развернулись бы там. В дальнейшем надо исходить из того, что возможности, численность и содержание Вооруженных сил должны быть на том уровне, который должен решить стоящую перед ними задачу. Наше — это наше, и если враг собирается посягнуть на это, он должен знать, что получит удар. И не имеет значения, было ли указание властей, Вооруженные Силы должны выполнять поставленную перед ними задачу и без указаний», — заявил Кочарян.

И обязательно будет проведено официальное расследование относительно недостатков. По словам депутата, обязательно будет служебное расследование в СНБ, а при необходимости и в Вооруженных силах

«На вчерашнем обсуждении прояснилась ситуация, что, тем не менее, Вооруженные силы выполнили поставленную перед ними задачу, мы имели потери, но пресекли провокацию противника», — заявил Кочарян.