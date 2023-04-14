14 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян принял президента Международной федерации тяжелой атлетики Мохамеда Джалуда и президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение правительства РА, Никол Пашинян, приветствуя президентов двух федераций, отметил, что Армения с честью примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года. Он выразил благодарность Международной и Европейской федерациям тяжелой атлетики за поддержку идеи.

«Армения приложила максимум усилий, чтобы провести чемпионат Европы по тяжелой атлетике наилучшим образом. Мы ожидаем, что он будет впечатляющим и полным успехов», — сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что Армения готова принять и чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года. чемпионат.

Президенты Международной и Европейской федераций тяжелой атлетики поблагодарили правительство РА во главе с премьер-министром, Олимпийский комитет, оргкомитет за проделанную масштабную работу и выразили уверенность, что чемпионат пройдет на высоком уровне. Мухамед Джалуд отметил, что, учитывая накопленный опыт, Армения действительно может претендовать на проведение чемпиона мира по тяжелой атлетике 2024 год, на что она уже подала заявку. Антонио Конфлитти сотрудничество с Арменией назвал эффективным и подчеркнул высокий уровень подготовки.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с популяризацией тяжелой атлетики и спорта в целом. Премьер-министр подчеркнул, что развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни является стратегическим направлением правительства Армении, и в этом направлении реализуются целенаправленные реформы и программы.

Состоялся обмен мнениями о перспективах углубления сотрудничества.

С 15 по 23 апреля 2023 года в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года. Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян является председателем межведомственной комиссии по подготовке и организации чемпионата.