Призываем международное сообщество и всех партнеров, заинтересованных в мире и стабильности в регионе, целенаправленными заявлениями и четкими шагами осудить агрессивные действия Азербайджана против армян Республики Армения и Нагорного Карабаха, и тем самым предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации, которая может распространиться и на другие регионы мира.

Как сообщает «Арменпресс», этот призыв прозвучал в выступлении Алена Симоняна на пленарном заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

«Уважаемая Валентина Ивановна!

Уважаемые коллеги, участники пленарного заседания!

Для Республики Армения сотрудничество в рамках СНГ было и остается важным направлением сотрудничества. Практический опыт, накопленный Межпарламентской Ассамблеей СНГ за эти годы, чрезвычайно ценен. Вместе с тем, сейчас нам предстоит задать ориентиры для дальнейшей совместной работы на благо наших народов и государств и экономического, социального и культурного развития.

Коллеги,

Сегодня мир, в том числе и наш регион, сталкивается с новыми вызовами. Кризис безопасности и реалии, вызванные 44-дневной войной, последующей агрессией и оккупацией Азербайджаном 150 квадратных километров суверенной территории Армении, сулят новые угрозы всему региону.

Нарушая пункты Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, и игнорируя требования главного судебного органа ООН, Международного суда ООН, власти Азербайджана под надуманным предлогом в образе «экологов» в норковых шубах уже более четырех месяцев блокируют Лачинский коридор. Из-за блокады и сбоя работы энергетических инфраструктур около 120 000 армян, проживающих в Нагорном Карабахе, лишены доступа к товарам и услугам первой необходимости, включая и жизненно необходимую медицинскую помощь.

Благодаря присутствию российских миротворческих сил, мандат которых, кстати, еще не подписан Азербайджаном, а также присутствию Международного комитета Красного Креста, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе еще не вышел из-под контроля и не перерос в гуманитарную катастрофу.

Незаконная блокада Азербайджаном Лачинского коридора под лживым экологическим прикрытием создала реальные экологические проблемы в Нагорном Карабахе, поскольку перебои с подачей газа и электроэнергии привели к незапланированной вырубке лесов, что может привести к серьезной системной и долгосрочной деградации окружающей среды.

Параллельно с блокадой Лачинского коридора Баку терроризирует коренное армянское население Нагорного Карабаха. Азербайджанские вооруженные силы регулярно нарушают режим прекращения огня. Часто стреляют по гражданским лицам, выполняющим сельскохозяйственные работы. По этому поводу есть много сообщений российских миротворческих сил.

Буквально несколько дней назад, 11 апреля, в районе села Тех Сюникской области на суверенной территории Республики Армения группа военнослужащих вооруженных сил Азербайджана под предлогом проверки пограничных пунктов пропуска подошла к армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы, спровоцировала их и открыла огонь из огнестрельного а после и из крупнокалиберного оружия. В результате, с обеих сторон есть жертвы и раненые.

Дамы и господа,

все действия азербайджанских военных задокументированы оперативной видеозаписью, которая размещена в Интернете.

Совершенная провокация является очередной агрессией Азербайджана против территориальной целостности Республики Армения. Эта политика Азербайджана не нова, это продолжение нападений на Республику Армения в мае и ноябре 2021 года, а также в сентябре 2022 года, в результате которых Азербайджан оккупировал суверенные территории Республики Армения.

Должен констатировать, что действия Баку носят провокационный характер и противоречат совместным заявлениям, принятым по итогам встреч, состоявшихся 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября 2022 года в Сочи.

Необходимо провести отвод вооруженных сил обеих сторон на безопасном расстоянии от границы, как надежную гарантию стабильности ситуации. Мы выражаем готовность по этому вопросу с 2021 года, кроме того, такое действие вытекает из логики Пражской четырехсторонней и Сочинской трехсторонней договоренностей.

Армянская сторона, как и прежде, заявляет, что не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей и готова решать текущие вопросы на месте путем конструктивных переговоров.

Коллеги,

Наш сосед не прекращает ксенофобскую политику и риторику. Требования предъявляются практически на всю суверенную территорию Республики Армения.

Не могу не упомянуть о чрезвычайно важных гуманитарных проблемах, стоящих перед всеми нами. По сей день в Азербайджане незаконно содержатся захваченные им военнопленные и мирные жители. Остается актуальным вопрос сохранения армянского культурного наследия на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана. Въезд миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах не разрешен, в то время, как уже разрушены многие храмы, осквернены могилы, памятники маршалам и генералам Великой Отечественной войны. Создается впечатление, что стирание армянских букв и разбивание хачкаров, которым несколько сотен лет, может изменить ход истории. Понятно, что этим Баку уничтожает следы многовекового присутствия коренных жителей Арцаха».