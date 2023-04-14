Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян 14 апреля принял представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Армении Кавиту Белани.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Армении, приветствуя гостью, Ваге Казарян поздравил ее с назначением. Министр, подчеркнув эффективное налаженное с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении сотрудничество, выделил различные направления сотрудничества, включая организацию учебных курсов, совершенствование законодательства, решение вопросов, связанных с убежищем, лицами без гражданства и другие сопутствующие вопросы.

Казарян подчеркнул ряд мер, запланированных в рамках финансируемой Европейским союзом программы поддержки, направленной на реформы миграции и полиции на 2023-2024 годы.

Кавита Белани, поблагодарив за теплый прием, взаимно поздравила Ваге Казаряна с назначением на должность министра внутренних дел Армении и пожелала ему успехов, выразив удовлетворение правительству и народу Армении за безграничное гостеприимство и великодушие.

Начальник Службы миграции и гражданства МВД Армен Казарян представил меры, предпринимаемые Арменией для решения проблем беженцев и лиц без гражданства. Кавита Белани выразила признательность армянской стороне за предпринятые шаги по решению проблемы лиц без гражданства. Она подчеркнула важность объединения усилий по искоренению безгражданства в Армении до конца этого года.

Стороны также обсудили необходимость создания рабочей группы, направленной на решение проблемы проживающих в Армении беженцев из разных стран. Подчеркнута важность обретения беженцами армянского гражданства, чтобы они могли продолжать называть Армению своим домом и поселиться на постоянной основе.

На встрече достигнута договоренность об углублении сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах.