Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет этой страны приняли решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину после инцидента с сожжением азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике вечером 14 апреля – в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, объясняя это тем, что на азербайджанских спортсменов оказывается психологическое давление.

Как передает Арменпресс, Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в столице Армении Ереване с 15 по 23 апреля. В чемпионате принимают участие 389 спортсменов из 40 стран.

13 апреля перед церемонией открытия Чемпионата Европы в Ереван прибыла азербайджанская делегация в составе 12 человек, 4 из которых — спортсмены.